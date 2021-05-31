Визначилися суперники збірної України з баскетболу 3х3 в олімпійській кваліфікації

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 виступить в універсальному олімпійському кваліфікаційному турнірі.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України, змагання відбудуться 4-6 червня в угорському Дебрецені, передає Укрінформ.

На груповому Україна зустрінеться зі Словенією і Бельгією.

В іншій групі гратимуть Монголія, Угорщина і Румунія.

Шість команд розіграють одну путівку на Олімпійські ігри в Токіо.

Переможці груп виходять у півфінал. Другі і треті команди зіграють у чвертьфіналі.

Боротьбу в Дебрецені збірна України розпочинає 4 червня. О 19.00 матч проти Бельгії та о 20.05 проти Словенії.

Фото: fbu.ua.