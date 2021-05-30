Місця на подіумі також зайняли Карузо і Йейтс.

Велогонщик команди Ineos Grenadiers Еган Берналь став переможцем Джиро д'Італія-2021, повідомляє Укрінформ

24-річний колумбієць подолав всю дистанцію гонки за 86:17:28 годин. Друге місце в загальному заліку зайняв Даміано Карузо з Bahrain Victorious, який відстав від Берналя на хвилину і 29 секунд.

Третій результат у цьому році показав британець Саймон Йейтс з Team BikeExchange, який поступився чемпіону чотири хвилини і 15 секунд.

Для Берналя сьогоднішня перемога стала другою в Гранд Турі. У 2019 Еган став чемпіоном Тур де Франс.

Нагадаємо, 18-річний українець Андрій Паламар із команди Androni Giocattoli-Sidermec завершив Джиро на 67-му місці загального заліку.

Фото: twitter.com