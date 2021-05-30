Калініна - про перемогу над Кербер: кращий результат в моїй кар'єрі

Українка розібралася з Анжелік Кербер в першому раунді Ролан Гаррос.

Ангеліна Калініна поділилася емоціями від перемоги над Анжелік Кербер (6:2, 6:4) в першому раунді основної сітки Ролан Гаррос, повідомляє ВТУ, передає Укрінформ.

Також українка поділилася думкою про наступну суперниці на відкритому чемпіонаті Франції - американку Даніель Роуз Коллінз.

«Я дуже щаслива, що виграла сьогодні. Це тільки вдруге, коли я пробилася до другого кола на турнірі Великого Шолома. Безумовно, це був хороший матч. Все склалося, працювало і ось прийшов такий результат. Найкращий це матч у моїй кар'єрі - з цього боку я його не оцінюю. А ось результат точно найкращий», - сказав Калініна.

«З приводу наступного суперниці, Даніель Коллінс, скажу, що ми вже двічі зустрічалися. Вона завжди грає в своєму стилі, максимально агресивному, від якого вона взагалі не відходить. Це буде важкий і цікавий матч, треба буде витримати тиск, адже вона активний і потужний гравець», - додала тенісистка.

Калініна вперше пройшла коло в основі Ролан Гаррос. Раніше вона успішно подолала кваліфікацію на турнір.

Нагадаємо, суперницею українки в наступному раунді стане Даніель Роуз Коллінз з США. Тенісистки вийдуть на корт 1 червня.

Фото: US Open