Сестри Кіченок зіграють один проти одного на старті парного Ролан Гаррос

У парній сітці зіграє і Марта Костюк.

Сестри Кіченок зіграють один проти одного на старті парного турніру Відкритого чемпіонату Франції, повідомляє Укрінформ.

Надія Кіченок у парі з румункою Ралукой Олару зіграє проти Людмили Кіченок і Аріни Родіонової з Австралії. Матч попередньо призначений на 2 червня.

У парному турнірі Ролан Гаррос зіграє і Марта Костюк. Українка в парі з Олександрою Саснович з Білорусі почне турнір матчем проти Моніки Нікулеску (Румунія) і Олени Остапенко (Латвія).

Нагадаємо, сьогодні в одиночній сітці Ролан Гаррос стартували дві українки: Ангеліна Калініна перемогла Анжелік Кербер, а Катерина Козлова програла Айлі Томлянович.

Фото: WTA