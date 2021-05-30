Яремчук тренується індивідуально і навряд чи зіграє проти Північної Ірландії
Нападаючий збірної України і бельгійського «Гента» Роман Яремчук працює за індивідуальною програмою в розташуванні національної команди, повідомляє Meta-ratings.com.ua, передає Укрінформ.
25-річний форвард незабаром повинен приєднатися до загальної групи «синьо-жовтих», проте, найімовірніше, пропустить найближчий товариський матч проти Північної Ірландії (3 червня).
У нинішньому сезоні Яремчук здорово проявив себе в матчах за «Гент», забивши 23 голи і зробивши вісім ассистов в 43 іграх у всіх турнірах.
Спаринг з Північною Ірландією пройде в Дніпрі, після чого команда Андрія Шевченка також зіграє товариський матч з Кіпром в Харкові (7 червня).
Нагадаємо, на Євро-2020 Україна виступить в одній групі з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.
Фото: UA-Футбол