Яремчук тренується індивідуально і навряд чи зіграє проти Північної Ірландії

Однак незабаром Роман повинен повернутися в загальну групу.

Нападаючий збірної України і бельгійського «Гента» Роман Яремчук працює за індивідуальною програмою в розташуванні національної команди, повідомляє Meta-ratings.com.ua, передає Укрінформ.

25-річний форвард незабаром повинен приєднатися до загальної групи «синьо-жовтих», проте, найімовірніше, пропустить найближчий товариський матч проти Північної Ірландії (3 червня).

У нинішньому сезоні Яремчук здорово проявив себе в матчах за «Гент», забивши 23 голи і зробивши вісім ассистов в 43 іграх у всіх турнірах.

Спаринг з Північною Ірландією пройде в Дніпрі, після чого команда Андрія Шевченка також зіграє товариський матч з Кіпром в Харкові (7 червня).

Нагадаємо, на Євро-2020 Україна виступить в одній групі з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.

Фото: UA-Футбол