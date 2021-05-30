Козлова програла у першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Укрінформ
Українка Катерина Козлова достроково завершила виступ на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який стартував у Парижі.
У матчі першого кола змагань Козлова поступилася Айлі Томлянович з Австралії - 2:6, 4:6, передає Укрінформ.
Козлова зіграла 21-й поєдинок в основній сітці турнірів серії Grand Slam, зазнавши 17-ї поразки.
Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.
Фото: jimmie48 tennis photography.