Козлова програла у першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Українка Катерина Козлова достроково завершила виступ на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який стартував у Парижі.

У матчі першого кола змагань Козлова поступилася Айлі Томлянович з Австралії - 2:6, 4:6, передає Укрінформ. Козлова зіграла 21-й поєдинок в основній сітці турнірів серії Grand Slam, зазнавши 17-ї поразки. Читайте також: Калініна обіграла експершу «ракетку» світу на старті Ролан Гаррос Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня. Фото: jimmie48 tennis photography.