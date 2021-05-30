Агуеро переходить в «Барселону»
Укрінформ
Каталонський клуб цього літа підписуватиме лише вільних агентів.
Нападник «Ман Сіті» Серхіо Агуеро на правах вільного агента готується до переходу в «Барселону», повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Сьогодні 32-річний аргентинець повинен пройти медогляд в каталонському клубі. Очікується, що «Барселона» підпише з ним контракт на два роки.
Вчора Агуеро вийшов на заміну в фіналі Ліги чемпіонів проти «Челсі», який «Манчестер Сіті» програв (0:1). Всього за «Городян» Серхіо провів 390 матчів у всіх турнірах, забивши 260 голів.
«Барселона» завершила минулий сезон Ла Ліги на третьому місці. Найближчим часом каталонський клуб підпише ще кількох вільних агентів – Джорджиньйо Вейналдума з «Ліверпуля», Еріка Гарсії з «Ман Сіті» та Мемфіса Депая з «Ліона».
Фото: Getty Images