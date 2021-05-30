Агуеро переходить в «Барселону»

Каталонський клуб цього літа підписуватиме лише вільних агентів.

Нападник «Ман Сіті» Серхіо Агуеро на правах вільного агента готується до переходу в «Барселону», повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сьогодні 32-річний аргентинець повинен пройти медогляд в каталонському клубі. Очікується, що «Барселона» підпише з ним контракт на два роки.

Вчора Агуеро вийшов на заміну в фіналі Ліги чемпіонів проти «Челсі», який «Манчестер Сіті» програв (0:1). Всього за «Городян» Серхіо провів 390 матчів у всіх турнірах, забивши 260 голів.

«Барселона» завершила минулий сезон Ла Ліги на третьому місці. Найближчим часом каталонський клуб підпише ще кількох вільних агентів – Джорджиньйо Вейналдума з «Ліверпуля», Еріка Гарсії з «Ман Сіті» та Мемфіса Депая з «Ліона».

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