В Парижі стартує Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

В Парижі в неділю, 30 травня, починається другий в сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн.

Титул чинних переможців Ролан Гаррос в одиночному розряді захищатимуть іспанець Рафаель Надаль ітаІга Швентек з Польщі, передає Укрінформ.

У стартовий ігровий день на корти вийдуть українки Катерина Козлова, яка зійдеться з австралійкою Айлою Томлянович, та Ангеліна Калініна - проти посіяної під 26-м номером Анжелік Кербер з Німеччини.

31 травня поєдинки першого кола проведуть 5-я «сіяна» Еліна Світоліна (з француженкою Осеан Бабель), Марта Костюк (проти іспанки Гарбіньє Мугурусою) і Катаріна Завацька (з Марією Саккарі з Греції).

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Відкритий чемпіонат Франції завершиться 13 червня.