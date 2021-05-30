«Вашингтон» Леня програв «Філадельфії» третій матч в серії плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.

«Вашингтон Візардс» українського центрового Олексія Леня в третьому матчі серії знову програв переможцю Східної конференції «Філадельфії Сіксерс» - 103:132 (28:36, 30:36, 28:37, 17:23), передає Укрінформ.

Лень за 11 хвилин ігрового часу набрав 2 очки, зробив 2 підбирання та 1 результативну передачу.

Результати інших матчів ігрового дня:

«Майамі Хіт» - «Мілуокі Бакс» - 103:120 (26: 22,38: 35,21: 34,18: 29), рахунок в серії - 0:4

«Портленд Трейл Блейзерс» - «Денвер Наггетс» - 115:95 (32:24, 25:23, 36:19, 22:29), рахунок в серії - 2:2

«Мемфіс Гріззліс» - «Юта Джаз» - 111:121 (22:34 29:28, 34:34, 26:25), рахунок в серії - 1:2.

Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 31 травня: «Атланта Хокс» - «Нью-Йорк Нікс» (рахунок у серії 2:1), «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Фінікс Санс» (2:1), «Бостон Селтікс» - «Бруклін Нетс» (1:2), «Даллас Маверікс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» (2:1).

Фото: nba.com.