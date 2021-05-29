«Брентфорд» - останній новачок АПЛ

Клуб вперше пробився в елітний дивізіон Англії.

«Брентфорд» переміг «Суонсі» 2:0 у фінальному поєдинку плей-офф Чемпіоншипа за вихід в АПЛ, передає Укрінформ.

Голи на «Вемблі» забили Айвен Тоні та Еміліано Маркондес. «Суонсі» догравав зустріч в меншості. На 65-й хвилині пряму червону картку отримав Джей Фултон.

«Брентфорд» пробився до АПЛ вперше в історії клубу.

Раніше з Чемпіоншипа в АПЛ безпосередньо вийшли «Норвіч» і «Вотфорд». Залишили елітний дивізіон Англії «Фулгем», «Вест Бромвіч» і «Шеффілд Юнайтед».

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