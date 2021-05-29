«Динамо» проведе збір в Швейцарії – ЗМІ

Збір розпочнеться 26 червня, заплановано кілька спарингів.

«Динамо» проведе перший закордонний збір в Швейцарії, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Кияни вийдуть з відпустки 22 червня. У перші дні команда пройде медогляд і буде тренуватися на своїй базі. До «Динамо» приєднається група гравців, які минулий сезон провели в оренді. Зокрема, Булеца, Дубинчак, Шабанов, Русин, Цитаїшвілі, Беніто і Каргбо.

Очікується, що столична команда поїде до Швейцарії 26 червня. Там чемпіони України пробудуть 10-12 днів і проведуть кілька контрольних матчів. Імена спаринг-партнерів стануть відомі пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» оформило золотий дубль в сезоні 2020/21 - виграли чемпіонат і Кубок України.