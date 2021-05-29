Перший суперник України на Євро-2020 може втратити основного воротаря

У 32-річного Яспера Сіллессена виявили коронавірус.

Основний голкіпер збірної Нідерландів Яспер Сіллессен (грає за «Валенсію») здав позитивний тест на коронавірус, повідомляють голландські ЗМІ.

Хвороба проходить без симптомів, але Сіллессен все одно не поїде зі збірною Нідерландів на збори до Португалії. Він зможе приєднатися до команди пізніше, коли вилікується від коронавірусу.

У заявці збірної Нідерландів залишилося лише два воротарі: Мартен Стекеленбург («Аякс») і Тім Крул («Норвіч»). Поки що змін в заявці наставник команди Франк Де Бур робити не буде, проте на збір можуть викликати Марка Бізота з АЗ.

Нагадаємо, збірна Нідерландів є суперником України по груповому етапу Євро-2020. Команди зіграють в першому турі 13 червня в Амстердамі.

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