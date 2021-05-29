«Наполі» очолив Лучано Спаллетті
Укрінформ
Тренер очолив клуб з Неаполя на два роки.
Клуб італійської Серії А «Наполі» офіційно повідомив, що з 1 липня головним тренером команди стане Лучано Спаллетті.
На посаді 62-річний Спаллетті змінив Дженнаро Гаттузо, який перейшов на роботу в «Фіорентину».
Спаллетті залишався без роботи з травня 2019 року, коли пішов з «Інтера». Також він успішною працював з «Ромою» - вигравав Кубок Італії та 4 рази ставав віце-чемпіоном Серії А.
Як повідомляв Укрінформ, «Наполі» завершив сезон на п'ятому місці в Серії А. Новий сезон в чемпіонаті Італії стартує 22 серпня.
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