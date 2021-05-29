«Манчестер Сіті» і «Челсі» сьогодні зійдуться у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА

У Порту (Португалія) в суботу, 29 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрінуться футболісти англійських клубів «Манчестер Сіті» і «Челсі».

Стартовий свисток іспанського арбітра Антоніо Матеу Лаоса пролучає на «Драгау» о 22.00 за київським часом; текстова трансляція фінального матчу - на сайті Укрінформу.

«Манчестер Сіті» раніше не виходив у фінал. Для «Челсі», який переміг у 2012-му, він буде вже третім.

«Манчестер Сіті» на стадії плей-офф Ліги чемпіонів обіграв менхенгладбахську «Боруссію», «Боруссію» (Дортмунд) і «Парі Сен-Жермен». «Челсі» в свою чергу взяв гору над «Атлетико», «Порту», ​​і «Реалом».

Як повідомлялося, спочатку фінал мав пройти в Стамбулі (Туреччина) на «Олімпійському стадіоні Ататюрка», проте через пов'язані з COVID-19 обмеження 13 травня Виконком УЄФА прийняв рішення про перенесення.