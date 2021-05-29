«Атланта» обіграла «Нью-Йорк» і вийшла вперед у серії плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.

У Східній конференції «Атланта Хокс» на своєму майданчику здобула перемогу над «Нью-Йорк Нікс» - 105:94 (29:31, 29:13, 28:28, 19:22) і повела в рахунку серії - 2:1, передає Укрінформ.

Результати інших матчів ігрового дня:

«Бостон Селтікс» - «Бруклін Нетс» - 125:119 (33:32, 28:25, 35:27, 29:35), рахунок в серії 1:2;

«Даллас Маверікс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 108:118 (34:31, 27:32, 25:26, 22:29), рахунок в серії 2:1.

Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 30 травня: «Майамі Хіт» - «Мілуокі Бакс» (рахунок у серії 0:3), «Портленд Трейл Блейзерс» - «Денвер Наггетс» (1:2), «Вашингтон Візардс» - «Філадельфія Сіксерс» (0:2), «Мемфіс Гріззліс» - «Юта Джаз» (1:1).

Фото: nba.com.