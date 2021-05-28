Українець Проценко виграв «бронзу» на етапі Діамантової ліги

Результат нашого стрибуна у висоту – 2.27 м.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко виграв «бронзу» на другому етапі Діамантової ліги в Досі (Катар), повідомляє Укрінформ.

Проценко посів третє місце з результатом 2.27 метра. Переможцем етапу став росіянин Ілля Іванюк (2.33 м). Друге місце у представника Катару Мутаза Баршима (2.30 м).

Також в Досі виступила Ольга Саладуха. Українка з результатом 14,04 м посіла шосте місце в потрійному стрибку.

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Третій етап Діамантової ліги пройде у Флоренції 10 червня.

Як повідомляв Укрінформ, Ольгу Саладуху та Ярославу Магучіх не допустили до першого етапу Діамантової ліги в Гейтсхеді (Велика Британія) через порушення карантинного протоколу.