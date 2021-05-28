«Реал» оголосив про підписання Алаби

Футболіст підписав контракт на п'ять років.

Захисник Давід Алаба продовжить кар'єру в мадридському «Реалі», повідомляється на офіційному сайті «вершкових», передає Укрінформ. Мадридський гранд підписав з гравцем збірної Австрії п'ятирічний контракт.

Офіційне представлення Алаби відбудеться після завершення Євро-2020. Нагадаємо, що Давід разом зі збірною Австрії зіграє в одній групі з Україною, Нідерландами і Північної Македонією.

Алаба приєднається до «Реалу» в статусі вільного агента. Контракт захисника з «Баварією» закінчується в червні.

У складі «Баварії» Давід 10 разів ставав чемпіоном Німеччини і двічі виграв Лігу чемпіонів. У минулому сезоні Алаба зіграв в 45 матчах за мюнхенців, забив два м'ячі і віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, «Реал» не виграв жодного трофея в сезоні 2020/21. Вчора мадридський клуб покинув головний тренер Зінедін Зідан.

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