Завацька виграла фінал кваліфікації і виступить в основній сітці Ролан Гаррос

Українка Катаріна Завацька подолала кваліфікацію другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) в Парижі.

У фіналі відбору Завацка завдала поразки росіянці Анастасії Гасановій - 6:2, 6:1, передає Укрінформ. Завацька втретє поспіль грає на Ролан Гаррос. Торік Катаріна напряму потрапила до основної сітки і програла в першому колі восьмий «ракетці» світу голландці Кікі Бертенс. Читайте також: Калініна виграла фінал кваліфікації Ролан Гаррос Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня. Фото: ФТУ.