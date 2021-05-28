Завацька виграла фінал кваліфікації і виступить в основній сітці Ролан Гаррос
Укрінформ
Українка Катаріна Завацька подолала кваліфікацію другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) в Парижі.
У фіналі відбору Завацка завдала поразки росіянці Анастасії Гасановій - 6:2, 6:1, передає Укрінформ.
Завацька втретє поспіль грає на Ролан Гаррос. Торік Катаріна напряму потрапила до основної сітки і програла в першому колі восьмий «ракетці» світу голландці Кікі Бертенс.
Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня.
Фото: ФТУ.