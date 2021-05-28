Усик немає шансів проти Джошуа – чемпіон WBC

Ділліан Вайт назвав головні недоліки українського боксера у суперважкій вазі.

Тимчасовий чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Ділліан Вайт вважає, що у Олександра Усика немає шансів проти чемпіона IBF, IBO, WBA, WBO Ентоні Джошуа, повідомляє Sky Sports.

«Це мертвий бій. Усик немає шансів проти Джошуа. Він не виглядав добре в останніх боях. З ким він бився в суперважкій вазі? Чазз Візерспун, Дерек Чісора. Він жахливо виглядав в боях. У нього немає сили удару. Гаразд, він добре рухається, але не ідеально. У важкій вазі його рухи були хорошими, але в суперважкій вазі його рухи вже не ті», - сказав Уайт.

WBO санкціонувала бій Усик – Джошуа. Сторони повинні підписати контракт до 31 травня. Бій можуть провести в кінці серпня, або на початку вересня.

Вайт планує повернутися на ринг в серпні або вересні. У своєму останньому бою англієць нокаутував Олександра Повєткіна, відібравши у росіянина титул тимчасового чемпіона.