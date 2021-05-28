«Лейкерс» завдав другої поразки «Фініксу» в серії плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.

У Західній конференції «Лос-Анджелес Лейкерс» на своєму майданчику здобув перемогу над «Фінікс Санс» - 109:95 (27:28, 16:12, 33:23, 33:32) і повів в рахунку серії - 2:1, передає Укрінформ.

Результати інших матчів ігрового дня:

«Майамі Хіт» - «Мілуокі Бакс» - 84:113 (14:26, 22:23 24:37, 24:27), рахунок в серії 0:3;

«Портленд Трейл Блейзерс» - «Денвер Наггетс» - 115:120 (30:39, 29:25, 20:20 36:36), рахунок в серії 1:2.

Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 29 травня: «Атланта Хокс» - «Нью-Йорк Нікс» (рахунок у серії 1:1), «Бостон Селтікс» - «Бруклін Нетс» - (0:2), «Даллас Маверікс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» (2:0).

Фото: nba.com.