«Чорноморець» оформив вихід в УПЛ

«Моряки» повернулися в «еліту» через два роки.

«Чорноморець» достроково повернувся в Прем'єр-лігу, повідомляє Укрінформ.

Після перемоги над «Металістом 1925» (1:0) одесити забезпечили собі місце в першій трійці, що дає право підвищиться в класі. У йде четвертим «Агробізнесу», на сім очок менше ніж у «моряків». До кінця розіграшу Першої ліги залишилося зіграти два тури.

Раніше місце в елітному дивізіоні забезпечив собі «Верес». На третю путівку претендують «Металіст 1925» і «Агробізнес». Зберігають математичні шанси на третє місце «Миколаїв» і «Волинь».

Нагадаємо, «Чорноморець» повернувся в УПЛ після двох сезонів в Першій лізі. «Моряки» покинули елітний дивізіон за підсумками сезону 2018/2019.

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