Збірна України з волейболу дізналася суперників по чемпіонату Європи

«Синьо-жовті» зіграють в одній групі з діючими чемпіонами світу та Європи.

Збірна України дізналася суперників по груповому раунду чемпіонату Європи з волейболу, повідомляється в Eurovolley.cev.eu, передає Укрінформ.

«Синьо-жовті» потрапили в групу A, де також зіграють Польща, Бельгія, Сербія, Греція і Португалія.

Збірна Польщі - переможець двох останніх чемпіонатів світу і півфіналіст Євро-2019. Сербія - діючий чемпіон Європи.

Для виходу з групи Україні потрібно зайняти місце в топ-4. Матчі групи A пройдуть в Кракові.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з волейболу пройде 1-19 вересня. Матчі плей-офф візьмуть Гданськ і Острава.

Фото: cev.eu