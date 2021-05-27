5 червня у Дніпрі пройде Кубок Європи з триатлону

5 червня місто Дніпро прийматиме Кубок Європи з триатлону, на який з'їдуться учасники і вболівальники з 26 країн світу.

Про це міський голова Дніпра заявив на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro, презентуючи інвестиційний потенціал міста, передає кореспондент Укрінформу.

"Вже 5 червня Дніпро знову прийматиме Кубок Європи з триатлону - подію світового рівня, яка збере спортсменів і вболівальників із 26 країн світу, навіть з Таїті та Чилі. Подію вражаючого масштабу, про який ще кілька років тому Дніпро не міг би і мріяти", - оголосив мер.

За його словами, місто відновлює і розвиває спортивну інфраструктуру. При цьому міська влада дбає не тільки про професійних атлетів, а й про те, щоб і наймеші дніпряни "могли грати у футбол і робити вправи на безпечних спортивних майданчиках біля своїх будинків".

Загалом у межах розвитку культури і спорту місто створює "економіку подій", умови для розвитку творчих професій, відкриває нові музеї, наголосив Філатов.

"Наша мета - підкреслити регіональну ідентичність Дніпра. Цей принцип закладено в концепцію Музею історії міста, який ми створюємо разом з усією громадою, та сучасного музею лоцманів, який ми зараз проєктуємо", - зазначив міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 27 травня, у Дніпрі проходить Міжнародний інвестиційний форум «UkraineInvest Talks Dnipro», спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед учасників заходу - міські голови, представники бізнес-спільноти, міжнародних фінансових організацій та експертного середовища. Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, які працюють в регіоні, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.

Захід «UkraineInvest Talks: Dnipro» організовано урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з Міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».