Шеннон Бріггс анонсував свій бій з Володимиром Кличком

Бріггсу – 49 років, Кличку – 45.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс повідомив Talksport, що проведе бій з Володимиром Кличком, передає Укрінформ.

«Доля все розставила по місцях. Я погодився битися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення.

Я кажу вам про це першими. Про це не знає навіть моя дружина. Я клянусь богом, клянусь могилою моєї матері. Ніхто про це не знає.

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Не знаю, чи буде це професіональний або виставковий бій. Мені подзвонили і сказали: «Хочеш битися з Володимиром Кличком?» Я відповів: «Так». Їм не потрібно просити мене двічі», - сказав Бріггс.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Кличко завершив боксерську кар’єру в 2017 році. В останньому поєдинку він програв Ентоні Джошуа.