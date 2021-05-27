«Вашингтон» Леня програв «Філадельфії» у другому матчі серії плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) тривають поєдинки першого раунду турніру плей-офф.

«Вашингтон Візардс» українського центрового Олексія Леня в другому матчі серії знову програв на виїзді лідеру Східної конференції «Філадельфії Сіксерс» - 95:120 (24:35, 33:36, 23:23 15:26), передає Укрінформ.

Лень за 12 хвилин ігрового часу набрав 6 очок і зробив 5 підбирань.

Результати інших матчів ігрового дня:

«Нью-Йорк Нікс» - «Атланта Хокс» - 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17), рахунок в серії 1:1;

«Юта Джаз» - «Мемфіс Гріззліс» - 141:29 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32), рахунок в серії 1:1.

Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 28 травня: «Майамі Хіт» - «Мілуокі Бакс» (рахунок у серії 0:2), «Лос-Анджелес Лейкерс» - «Фінікс Санс» (1:0), «Портленд Трейл Блейзерс» - «Денвер Наггетс» (1:1).

Фото: Reuters.