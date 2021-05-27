Тренер «Вільярреала» Емері – рекордсмен з перемог в Лізі Європи

Іспанський тренер вчетверте за кар’єру виграв ЛЄ.

Головний тренер іспанського «Вільярреала» Унаї Емері вчетверте переміг в Лізі Європи. Емері встановив рекорд за перемогами в Лізі Європи / Кубку УЄФА, випередивши італійця Джованні Трапаттоні, передає Укрінформ.

Також «Вільярреал» вперше переміг в цьому турнірі. Це третій трофей в історії клубу - в 2003 і 2004 роках команда завоювала Кубок Інтертото.

Всього клуб з Іспанії в 13-те виграв Лігу Європи / Кубок УЄФА. Це кращий показник серед різних ліг.

Як повідомляв Укрінформ, «Вільярреал» обіграв «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги Європи (1:1, по пенальті - 11:10).

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