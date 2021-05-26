«Інтер» звільнив Конте, який привів команду до чемпіонського титулу

Антоніо Конте пішов на тлі конфлікту з керівництвом клубу.

Чемпіон італійської Серії А – «Інтер» оголосив про розірвання контракту з головним тренером команди Антоніо Конте.

Причина звільнення Конте – конфлікт з керівництвом клубу, яке планує зменшити зарплати.

Конте тренував «Інтер» з 2019 року. У минулому сезоні міланський клуб став чемпіоном Італії вперше з 2010 року. «Інтер» випередив найближчого переслідувача – «Мілан» на 12 очок.

За інформацією ЗМІ, Конте отримає 7,5 мільйона євро компенсації за дострокове розірвання контракту.

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