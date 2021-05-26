Бій Усик - Джошуа орієнтовно відбудеться 28-го серпня – промоутер

Бій Усик - Джошуа орієнтовно відбудеться 28-го серпня – промоутер

Ексклюзив
Укрінформ
Переговори йдуть про кінець серпня-початок вересня.

Промоутер Олександра Усика – Олександр Красюк розповів, на якому етапі зараз перемовини з Едді Гірном стосовно проведення бою Усик - Джошуа за титул чемпіона WBO, повідомляє Укрінформ.

«Хід перемовин з промоутером Ентоні Джошуа Едді Гірном у нас доволі динамічний. Зараз ми вже узгоджуємо деталі угоди. Час у нас обмежений, адже WBO дало нам 10 днів для укладання угоди, три з яких вже минули.  Бій Усик – Джошуа орієнтовно відбудеться 28-го серпня. А стосовно місця – є вакантні арени. Коли узгодимо деталі, будемо аналізувати ринок», - сказав Олександр Красюк.

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Промоутер натякнув на те, що у підготовці до бою з Джошуа Усику допоможе батько і тренер Василя Ломаченка – Анатолій Ломаченко

«Простій у виступах не вплине на Усика. Відсутність бойової практики у боксера це з одного боку погано, а з іншого – це  можливість відновитися, підійти до поєдинку фізично свіжим, бути в тонусі. Сподіваємося на високо кваліфікованих спеціалістів, які працюють з Усиком і тих спеціалістів, хто працює з близькими друзями-боксерами Олександра (Анатолій Ломаченко – Укрінформ)», - додав промоутер Олександра Усика.

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WBO дало боксерам 10 днів на те, щоб узгодити деталі поєдинку між бійцями. Якщо домовитися не вдасться, поєдинок винесуть на торги.

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