Перший суперник України на Євро-2020 оголосив склад на турнір

Головна втрата Нідерландів – травма основного захисника Вірджила ван Дейка.

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур оголосив остаточний склад команди на чемпіонат Європи-2020, передає Укрінформ.

Склад збірної Нідерландів на Євро-2020:

Воротарі: Яспер Сіллессен («Валенсія»), Тім Крул («Норвіч»), Мартен Стекеленбург («Аякс»)

Захисники: Патрік ван Аанхолт («Кристал Пелас»), Натан Аке («Манчестер Сіті»), Дейлі Блінд («Аякс»), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт («Ювентус»), Юррін Тімбер («Аякс»), Йоел Велтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Інтер»), Оуен Вайндал (АЗ)

Півзахисники: Донні ван де Беек («Манчестер Юнайтед»), Жоржиньйо Вейналдум («Ліверпуль»), Стівен Бергейс («Фейєнорд»), Коді Гакпе (ПСВ), Райан Гравенберх («Аякс»), Френкі де Йонг («Барселона»), Деві Клаассен («Аякс»), Теун Копмайнерс (АЗ), Квінсі Промес («Спартак»), Мартен де Роон («Аталанта»)

Нападники: Мемфіс Депай («Ліон»), Люк де Йонг («Севілья»), Доніелл Мален (ПСВ), Воут Вегхорст («Вольфсбург»).

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Перед стартом континентальної першості Нідерланди проведуть товариські матчі з Шотландією і Грузією.

Як повідомляв Укрінформ, на Євро Нідерланди зіграють в одній групі з Україною, Австрією і Північної Македонією. У стартовому матчі команда де Бура зустрінеться з Україною 13 червня в Амстердамі.