Україна стартувала у відборі на Олімпіаду-2020 з баскетболу 3х3

Одна перемога в двох матчах – результат наших баскетболісток.

В австрійському Граці збірна України зіграла стартові поєдинки кваліфікації на Олімпіаду-2020 серед жіночих команд з баскетболу 3х3, передає Укрінформ.

У першому матчі збірна України розгромила Таїланд (21:7). У другій зустрічі українки у впертій боротьбі поступилися Австралії (12:15).

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Наша команда виступає у наступному складі: Ганна Рульова, Христина Філевич, Ганна Ольховик, Наталя Цюбик.

Наступні поєдинки відбору українська команда зіграє в п'ятницю, 28 травня. Наші суперники – Японія та Іран.

Фото: twitter.com/OlympicUA