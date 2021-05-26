У Гданську перед фіналом Ліги Європи побили іноземних уболівальників

У Гданську перед фіналом Ліги Європи побили іноземних уболівальників

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Укрінформ
У центрі Гданська у вівторок ввечері група футбольних хуліганів у кількості до 30 осіб напала на іноземних уболівальників, які приїхали на фінал Ліги Європи «Манчестер Юнайтед» – «Вільярреал».

В результаті нападу постраждали туристи з Мальти, поліція розшукує зловмисників, передає кореспондент Укрінформу.

Напад хуліганів, ймовірно псевдофанатів гданської команди “Лехія”, стався після 22-ї години вечора в одному з літніх ресторанів у центрі міста. Після побиття іноземців хулігани утекли ще до прибуття поліції. Уламками скла поранено кільканадцять іноземців, решта туристів утекли.

У місцевій поліції повідомили, що по записах з камер відеомоніторингу шукатимуть хуліганів, а їх затримання є лише справою часу.

Футбольний клуб “Лехія” з Гданська засудив хуліганські дії, підкресливши, що така поведінка є неприйнятною.

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Мер Гданська Александра Дулькевич у Твіттері написала, що місто відкрите для іноземців і в ньому неприпустимі будь-які акти насилля.

Як інформувало агентство, у середу на стадіоні «Енерга» в Гданську (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому зустрінуться футболісти іспанського «Вільярреала» та англійського «Манчестер Юнайтед».

Фото: trojmiasto.wyborcza.pl, ilgod

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