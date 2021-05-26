Президент МБК «Миколаїв» Черепанов подав у відставку

Рішення не пов'язане з невдачами команди в Суперлізі.

Президент «Миколаєва» Андрій Черепанов подав у відставку, повідомляється на сайті клубу, передає Укрінформ.

Про своє рішення функціонер оголосив на зборах ГО «МБК Миколаїв» і додав, що воно не пов'язане з останніми результатами команди в Суперлізі.

Черепанов працював президентом клубу з літа 2019 року. На посаді в якості виконуючого обов'язки президента його змінить депутат міськради Миколаєва Андрій Туриця.

Нагадаємо, за підсумками регулярного чемпіонату Суперліги «корабели» стали головним аутсайдером першості, вигравши сім з 40 матчів.

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