Шевченко викликав Безуса в збірну України
Укрінформ
У розташуванні збірної поповнення.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав у національну команду півзахисника бельгійського «Гента» Романа Безуса, повідомляє УАФ, передає Укрінформ.
Безус разом з іншими гравцями прибуде в табір збірної в Харкові.
28 травня збірна розпочне заключний етап підготовки до фінальної стадії Євро-2020.
Нагадаємо, в сезоні 2020/21 Безус провів за «Гент» 28 матчів, забив 6 голів, реалізував 1 пенальті, віддав 5 гольових передач.
Фото: kaagent.be