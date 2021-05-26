Шевченко викликав Безуса в збірну України

Шевченко викликав Безуса в збірну України

Укрінформ
У розташуванні збірної поповнення.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав у національну команду півзахисника бельгійського «Гента» Романа Безуса, повідомляє УАФ, передає Укрінформ.

Безус разом з іншими гравцями прибуде в табір збірної в Харкові.

28 травня збірна розпочне заключний етап підготовки до фінальної стадії Євро-2020.
 

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Нагадаємо, в сезоні 2020/21 Безус провів за «Гент» 28 матчів, забив 6 голів, реалізував 1 пенальті, віддав 5 гольових передач.

Фото: kaagent.be

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