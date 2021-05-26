Даріо Срна: Де Дзербі на поле буде тримати під тиском всю команду

Директор по футболу «Шахтаря» впевнений в тому, що в нового тренера буде результат.

Директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна прокоментував призначення Роберто Де Дзербі на пост головного тренера клубу, повідомляється на сайті каналів «Футбол», передає Укрінформ.

«Якщо дивитися гру «Сассуоло» - вона повністю збігається з нашою грою. Роберто Де Дзербі любить молодих футболістів, любить грати в футбол.

Я впевнений, з якісним футболом у нас буде результат. І те, що він показував в «Сассуоло», граючи на рівних з будь-якою командою в Італії, - це те, що нам потрібно.

Він дуже відкритий, добрий, але на поле ви побачите іншого Роберто - людини, який буде тримати під тиском всю команду.

Де Дзербі любить працювати з ранку до вечора, і я впевнений, що всі наші футболісти з ним знайдуть друге дихання, зуміють добитися наших цілей - потрапити в Лігу Чемпіонів, виграти чемпіонат України, демонструвати атакуючий і красивий футбол», - сказав Срна.

Нагадаємо, контракт італійського фахівця розрахований на 2 роки.

Фото: shakhtar.com