У Києві стартує Меморіал Валерія Лобановського

У матчі-відкритті міжнародного турніру пам'яті видатного українского тренера Валерія Лобановського зустрінуться футболісти молодіжних збірних України та Азербайджану.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), стартовий поєдинок розпочнеться на столичному НТК ім. В. Баннікова о 17.00, передає Укрінформ.

27 травня на київській «Оболонь-Арені» зійдуться «молодіжки» Азербайджану та Узбекистану, а 27 травня на НТК ім. В. Баннікова турнір завершить матч Україна - Узбекистан.

Нагадаємо, що Меморіал Валерія Лобановського проводиться з 2003 року. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське «Динамо»), потім одного разу - національні збірні. Після цього за трофей почали змагатися молодіжні збірні різних країн. Україна пробивалася до фіналу шість разів, а переможцем турніру ставала двічі - у 2009 та 2019 роках.