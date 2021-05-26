Сьогодні «Вільярреал» і «Манчестер Юнайтед» зійдуться у фіналі Ліги Європи УЄФА

У середу, 26 травня, на стадіоні «Енерга» в Гданську (Польща) відбудеться фінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому зустрінуться футболісти іспанського «Вільярреала» та англійського «Манчестер Юнайтед».

Стартовий свисток французького арбітра Клемана Тюрпена пролунає о 22.00 за київським часом, повідомляє Укрінформ.

«Вільярреал« на стадії плей-офф Ліги Європи обіграв «Зальцбург», київське «Динамо», «Динамо» (Загреб) та «Арсенал». «Манчестер Юнайтед» у свою чергу взяв гору над «Реал Сосьедад» «Міланом», «Гранадою» і «Ромою».

У фіналах мирного результату не буває. У разі нічиєї по закінченні основного часу, команди зіграють ще два тайми по 15 хвилин. Якщо рахунок залишиться нічийним, доля матчу вирішиться в серії пенальті.