XXIV Конгрес УАФ підтримав пропозицію фізкультурно-спортивних товариств

До Української асоціації футболу (УАФ) надійшли звернення від чотирьох асоційованих членів організації - фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак» та «Україна».

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, ФСТ «Динамо», «Колос», «Спартак» та «Україна» запропонували розглянути питання про їхній вихід зі складу асоційованих членів УАФ із подальшим укладенням між ними та УАФ договорів про співпрацю з питань розвитку футболу, передає Укрінформ.

Враховуючи статус фізкультурно-спортивних товариств як суб’єктів олімпійського руху, членів Національного олімпійського комітету України, організацій, які є автономними від УАФ та сприяють розвитку цілої низки видів спорту, а не лише футболу, а також у зв’язку зі зміною законодавства, фізкультурно-спортивні товариства виявили бажання переформатувати наявні моделі співпраці з УАФ.

Делегати XXIV Конгресу УАФ підтримали пропозицію фізкультурно-спортивних товариств та проголосували за виключення ФСТ зі складу асоційованих членів УАФ.

Адміністрації УАФ доручили сформувати робочу групу із представниками ФСТ для підготовки проєктів договорів про співпрацю.

Фото: УАФ.