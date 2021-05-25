Англія назвала попередню заявку на футбольне Євро-2020

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт оголосив попередню заявку на чемпіонат Європи з футболу.

Як повідомляє England Football, в списку знаходяться 33 футболіста, в остаточну заявку увійдуть 26 гравців, передає Укрінформ.

Попередня заявка збірної Англії на Євро-2020:

воротарі - Дін Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сем Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пікфорд («Евертон»), Аарон Рамсдейл («Шеффілд Юнайтед»);

захисники - Трент Александер-Арнолд («Ліверпуль»), Бен Чілуелл («Челсі»), Конор Коуді («Вулвергемптон»), Бен Годфрі («Евертон»), Ріс Джеймс («Челсі»), Харрі Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мінгс («Астон Вілла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сіті»), Кіран Тріпп'єр («Атлетико», Іспанія), Кайл Уокер («Манчестер Сіті»), Бен Уайт («Брайтон»);

півзахисники - Джуд Беллінгем («Боруссія» Дортмунд, Німеччина), Філ Фоден («Манчестер Сіті»), Джек Гріліш («Астон Вілла»), Джордан Хендерсон («Ліверпуль»), Джессі Лингард («Манчестер Юнайтед»), Мейсон Маунт («Челсі»), Келвін Філіпс («Лідс»), Деклан Райс («Вест Гем»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссія» Дортмунд, Німеччина), Джеймс Ворд-Проуз («Саутгемптон»);

нападники - Домінік Келверт-Льюїн («Евертон»), Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»), Харрі Кейн («Тоттенгем»), Маркус Решфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті»), Оллі Уоткінс («Астон Вілла»).

Англія зіграє в групі D, де її суперниками стануть команди Хорватії, Шотландії та Чехії.

Нагадаємо, фінальний турнір XVI чемпіонату Європи футболу пройде з 11 червня по 11 липня.

Фото: Getty Images.