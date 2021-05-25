Флік очолить збірну Німеччини після футбольного Євро-2020

Колишній головний тренер мюнхенської «Баварії» Ханс-Дітер Флік очолить збірну Німеччини з футболу.

Як повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB), 56-річний Флік прийме команду після чемпіонату Європи-2020, на якому біля керма «бундестім» буде нинішній фахівець Йоахим Льов, передає Укрінформ.

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Контракт з Фліком розрахований до 2024 року, коли в Німеччині пройде чемпіонат Європи.

Свій перший матч на посаді головного тренера збірної Німеччини Флік проведе 2 вересня. Це буде гостьовий поєдинок проти Ліхтенштейну в кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Фото: dfb.de.