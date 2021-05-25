Жіноча збірна України з футболу зіграє товариський матч з командою Японії

Футбольні асоціації України та Японії досягли домовленості щодо проведення матчу між національними жіночими збірними двох країн.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), поєдинок відбудеться в рамках святкування 100-річчя Японської асоціації футболу та з метою підготовки команд до офіційних матчів, передає Укрінформ.

Протистояння між збірними Японії та України стане першим в історії цих команд. Гра відбудеться 10 червня в місті Хіросіма на арені Edion Stadium Hiroshima та розпочнеться о 15.15 за місцевим часом (09.15 за Києвом).

Нагадаємо, що Японія - учасник Олімпійських ігор, які в липні стартують у Токіо. Відповідно до жеребкування ця збірна потрапила до групи Е й зіграє з національними жіночими командами Великої Британії, Канади та Чилі.

Українська збірна цим матчем розпочне підготовку вже до майбутніх протистоянь у кваліфікації чемпіонату світу-2023, які стартують восени поточного року. За результатами жеребкування «синьо-жовті» у групі В зустрінуться з командами Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів.

Фото: УАФ.