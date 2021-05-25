НХЛ: «Вінніпег» переміг «Едмонтон» і вийшов до другого раунду плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.

«Вінніпег Джетс» завдав четвертої поспіль поразки «Едмонтон Ойлерз», вирвавши перемогу в овертаймі - 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0), і вийшов до другого раунду розіграшу, передає Укрінформ.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Монреаль Канадієнс» - «Торонто Мейпл Ліфс» - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0); рахунок в серії - 1:2

«Піттсбург Пінгвінз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 2: 3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1); рахунок в серії - 2:3

«Флорида Пантерс» - «Тампа-Бей Лайтнінг» - 4: 1 (0:1, 2:0, 2:0); рахунок в серії - 2:3

«Вегас Голден Найтс» - «Міннесота Уайлд» - 2: 4 (1:3, 1:0, 0:1); рахунок в серії - 3:2.

Фото: globallookpress.com.