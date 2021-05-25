«Денвер» обіграв «Портленд» і зрівняв рахунок в серії плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.

У Західній конференції «Денвер Наггетс» здобув перемогу над «Портленд Трейл Блейзерс» - 128:109 (31:25,42:36,28:26,27:22), зрівнявши рахунок у серії - 1:1, передає Укрінформ.

У східній конференції «Мілуокі Бакс» знову взяв гору над «Маямі Хіт» - 132:98 (46:20, 32:31, 29:27, 25:20). Рахунок в серії до чотирьох перемог - 2:0.

Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 26 травня: «Бруклін Нетс» - «Бостон Селтікс» (рахунок у серії 1:0), «Фінікс Санс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» (1:0), «Лос-Анджелес Кліпперс» - «Даллас Маверікс» (0:1).

Фото: nba.com.