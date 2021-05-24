Олексій Михайличенко став віце-президентом УАФ

Його напрям роботи – олімпійські збірні.

Спортивний директор «Динамо» Олексій Михайличенко офіційно призначений першим віце-президентом Української асоціації футболу, повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

«Щорічно ми посилюємо нашу команду. Дуже вдячний, що Конгрес одноголосно підтримав кандидатуру Олексія Михайличенка на посаду першого віце-президента УАФ. Я вдячний кожному з делегатів, що підтримав його.

Олексій Олександрович, серед іншого, буде займатися і нашими олімпійськими збірними. Ми ставимо за мету вперше потрапити на Олімпійські ігри, і досвід олімпійського чемпіона з футболу повинен нам в цьому допомогти. Зараз у нас в країні є чемпіони світу та Європи з футболу, але немає чемпіонів Олімпійських ігор», - сказав президент УАФ Андрій Павелко.

Новими віце-президентами УАФ також стали Василь Орлецький і Юрій Голик. Президент «Колоса» Андрій Засуха, президент ПФЛ Олександр Каденко та головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань стали членами виконкому УАФ.