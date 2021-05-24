В популярному симуляторі FIFA з’явиться збірна України

«Динамо» і «Шахтар» вже представлені там.

Збірна України з наступного року буде представлена в спортивному симуляторі FIFA, про що повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

«Хочу привітати шанувальників електронного футболу з тим, що з наступного року в популярному симуляторі FIFA буде збірна України», - сказав Павелко.

Нове видання FIFA виходить щороку, орієнтовно восени. Вихід FIFA 22 очікується 24 вересня. У наступному році вийде вже FIFA 23.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України з кіберфутболу не змогла пробитися на чемпіонат світу FIFAe Nations Cup 2021.