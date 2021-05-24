Прогноз на півфінали Суперліги Паріматч

25 травня перший матч в парі «Київ-Баскет» - «Запоріжжя».

Сезон Суперліги Паріматч підходить до фінішної прямої. Вже 25 травня стартує півфінал турніру, де «Київ-Баскет» зіграє із «Запоріжжям», а «Дніпро» з «Прометеєм». Командам потрібно здобути три перемоги над суперником, щоб вийти у фінал.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном є «Дніпро» (віце-чемпіон «Київ-Баскет», бронзовий призер «Прометей»). Але минулого сезону чемпіонат через пандемію так і не дограли. Підсумкові місця визначили згідно рейтингу на момент зупинки турніру.

«Київ-Баскет» - «Запоріжжя»

Розклад матчів:

25 та 27 травня – Київ

31 травня – Запоріжжя

2 червня – Запоріжжя (за необхідністю)

6 червня – Київ (за необхідністю)

Цього сезону команди зустрілися чотири разу у Суперлізі Паріматч та один раз у Кубку України. В чемпіонаті кожна з команд здобула по перемозі вдома та на виїзді (щоправда, вдома «Київ-Баскет» виграв лише в овертаймі). А ось у Кубку сильнішим виявився БК «Запоріжжя». Щодо першої зустрічі півфіналу, то тут аналітики Parimatch віддають перевагу киянам, у яких 70% на перемогу проти 30% у «Запоріжжя».

«Дніпро» - «Прометей»

Розклад матчів:

28 та 30 травня – Дніпро

2 червня – Кам'янське

4 червня – Кам'янське (за необхідністю)

7 червня – Дніпро (за необхідністю)

Статистика зустрічей у Суперлізі Паріматч також нікого не виділяє у цій парі. Команди по черзі обіграли одна одну у чемпіоні. Причому почалося з розгромів. Спершу «Дніпро» вдома розбив «Прометей» 101:66, після чого «Прометей» на своєму майданчику взяв реванш 104:60. Інші два матчі завершилися вже не з такою великою різницею. У першій грі експерти Parimatch дають 53% на перемогу «Дніпра» і залишають 47% на успіх «Прометея».