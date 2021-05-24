Захисник «Дніпра» Санон – MVP першого раунду плей-офф Суперліги

У півфіналі «Дніпро» гратиме проти «Прометея».

Захисник «Дніпра» Іссуф Санон визнаний кращим гравцем першого раунду плей-офф баскетбольної Суперліги, повідомляє сайт ФБУ.

Санон допоміг своїй команді обіграти «Будівельник» і вийти в півфінал. У п'яти матчах серії гравець збірної України в середньому набирав 15,4 очка, робив 3,4 підбирання і віддавав 3,2 передачі.

Санон також потрапив до символічної п'ятірки Суперліги за підсумками 1/4 фіналу. До неї також увійшли: Майк Кеффі («Запоріжжя»), Богдан Близнюк («Київ-Баскет»), Шон Еванс («Прометей») та Брайс Джонсон («Будівельник»).

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналі плей-офф «Дніпро» зіграє з «Прометеєм» (Кам’янське), а «Київ-Баскет» гратиме проти «Запоріжжя».