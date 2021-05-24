Роберт Левандовскі виграв «Золоту бутсу»

Нападник «Баварії» і збірної Польщі забив 41 гол в чемпіонаті Бундесліги.

Нападник «Баварії» Роберт Левандовскі став найкращим бомбардиром сезону в Європі, повідомляє ua.tribuna.com.

32-річний поляк вперше виграв «Золоту бутсу», забивши 41 гол в 29 матчах Бундесліги.

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Левандовскі випередив Ліонеля Мессі з «Барселони» (30 м'ячів в 35 матчах Ла Ліги) і Кріштіану Роналду з «Ювентуса» (29 голів в 33 іграх Серії А). Нагадаємо, що Мессі є рекордсменом нагороди – він вигравав її 6 разів.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками минулого сезону «Золоту бутсу» виграв Чіро Іммобіле з «Лаціо» (36 голів в Серії А).

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