Світоліна зберігає шосту позицію в рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 24 травня.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша «ракетка» України Еліна Світоліна зберегла шосту позицію, передає Укрінформ.

Даяна Ястремська опустилася на чотири сходинки - 37-а, Марта Костюк - 81-а (-1), Катаріна Завацька - 129-а (+1), Ангеліна Калініна - 139-а (+1), Леся Цуренко - 140-а (+1), Катерина Козлова - 159-а.

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Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку - японка Наомі Осака, румунка Сімона Халеп, Арина Соболенко з Білорусі та американка Софія Кенін.

Фото: wtatennis.com.