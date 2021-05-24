«Юта» поступилася «Мемфісу», «Фінікс» обіграв «Лейкерс» на старті плей-офф НБА
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Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки першого раунду турніру плей-офф.
У Західній конференції переможець регулярного чемпіонату НБА «Юта Джаз» вдома програла «Мемфіс Гріззліз» - 109:112 (24:17, 19:32, 31:34, 35:29), а «Фінікс Санс» взяв гору над «Лос- Анджелес Лейкерс» - 99:90 (32:25, 21:20, 28: 23, 18:22), передає Укрінформ.
Східна конференція:
«Філадельфії Сіксерс» - «Вашингтон Візардс» - 125:118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25)
«Нью-Йорк Нікс» - «Атланта Хокс» 105:107 (16:24, 34:28, 23:19, 32:36).
Фото: Reuters.