НХЛ: «Колорадо» і «Бостон» вийшли до другого раунду плей-офф Кубка Стенлі
Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.
Стартовий раунд турніру на вибування першими подолали «Бостон Брюїнз» і «Колорадо Евеланш», передає Укрінформ.
«Колорадо» завдав четвертої поспіль поразки «Сент-Луїс Блюз» - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0), а «Бостон», перемігши «Вашингтон Кепіталз» - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), виграв серію з рахунком 4:1.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Нешвілл Предаторз» - «Кароліна Евеланш» - 4:3 2ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0); рахунок в серії - 2:2
«Вінніпег Джетс» - «Едмонтон Ойлерз» - 5:4 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 1:0); рахунок в серії - 3:0.
Фото: Reuters.